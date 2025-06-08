Удаление данных с телефона помешало украинцам въехать в Россию

Суды признали законным отказ во въезде украинцам из-за чистки телефонов

Tекст: Елизавета Шишкова

Причиной отказа во въезде гражданам Украины стало удаление данных с мобильных телефонов, передает РИА «Новости». В материалах судебных решений отмечено, что попытки стереть фотографии, видео, контакты, а также скрыть историю просмотров YouTube или очистить чаты были восприняты как попытка скрыть настоящие взгляды и подготовиться к прохождению пограничного контроля.

Так, один гражданин Украины удалил с телефона пять тысяч фото и видео, а также часть контактов. В другом случае женщина полностью очистила галерею и чаты, а также скрыла активность в Youtube-аккаунте.

Во всех рассмотренных случаях граждане Украины обращались в суд, утверждая, что приехали к родственникам-россиянам, не собирались нарушать российское законодательство и хотели получить российское гражданство. Все их апелляции суд отклонил, отказ признав законным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия изучает правовые основания для возможного возвращения украинских беженцев на родину. Население Европы увеличилось за счет прибывших украинских беженцев, число которых к апрелю 2025 года достигло 6 млн 358 тыс. человек.