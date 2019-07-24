Расследование против газовых компаний Фирташа начали на Украине

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал расследование в отношении 18 крупных газоснабжающих компаний, которые подозреваются в создании монополии на рынке газа. По данным СМИ, организации принадлежат олигарху Дмитрию Фирташу.

Формальным поводом для разбирательств стало то, что наблюдательные советы этих компаний возглавляет один и тот же человек – гражданин Великобритании Дэвид Энтони Ховард Браун, при этом соответствующего разрешения от АМКУ не предоставлялось, передает ТАСС.

Это «дает основания считать указанные компании единым субъектом хозяйствования».

В АМКУ заявили, что данный факт может иметь негативные последствия в виде монополизации товарного рынка, злоупотребления монопольным положением, существенного ограничения конкуренции на всем рынке, или его части.

Расследование касается компаний «Сумыгаз», «Запорожгаз», «Черниговгаз», «Днепропетровскгаз», «Львовгаз», «Хмельницкгаз», «Криворожгаз», «Тисменицагаз», «Николаевгаз», «Киевоблгаз», «Ивано-Франковскгаз», «Ровногаз», «Днепргаз», «Закарпатгаз», «Черновцыгаз», «Харьковгоргаз», «Житомиргаз» и «Харьковгаз».

Напомним, Фирташу принадлежало 45% совместного предприятия с Газпромом «РосУкрЭнерго». В 2004-2009 годах эта компания была посредником при поставках российского газа на Украину и в ЕС.

Предпринимателя задержали в Вене в марте 2014 года по запросу ФБР. Суды несколько раз меняли решение относительно экстрадиции олигарха в США, которые обвиняют Фирташа в подкупе официальных лиц с целью получить контракт на поставку титана американскому авиаконцерну Boeing.

В июне Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США.

Украинский политолог Руслан Бортник в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что Украину ждет передел собственности в случае выдачи Фирташа США.