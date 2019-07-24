Беглов заявил о начале реконструкции домов для уменьшения наледи

Чердаки 2 тыс. многоквартирных жилых домов будут реконструированы до конца ноября 2019 года для предотвращения образования наледи на крышах, сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Беглов сообщил, что «до 30 ноября 2019 года должна быть завершена модернизация чердаков 2 тыс. многоквартирных жилых домов по технологии «холодный чердак» для предотвращения образования наледи на крышах», передает ТАСС.

Кроме того, «до 2020 года все многоквартирные дома города должны быть переведены на систему «холодный чердак».

На эти цели из бюджета города выделено 703 млн рублей.

Как пояснил председатель жилищного комитета Санкт-Петербурга Виктор Борщев, в 2020 году планируется реконструировать чердачные помещения 1,3 тыс. многоквартирных жилых домов.

Ранее Беглов подвел первые итоги заморозки тарифов ЖКХ в Петербурге.