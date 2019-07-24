Украинские спортсмены выразили соболезнования в связи со смертью Максима Дадашева

Украинские боксеры Александр Усик, Василий Ломаченко и Александр Гвоздик выразили соболезнования в связи со смертью российского спортсмена Максима Дадашева после боя в США.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик посвятил стихи россиянину Дадашеву, его сообщение размещено в Instagram.

Также Усик принес соболезнования близким российского спортсмена.

Также чемпионы мира по боксу украинцы Василий Ломаченко и Александр Гвоздик принесли соболезнования родным и близким Дадашева.

«Большая потеря для семьи и близких! Я спаринговал с Максом не один раз, у него сердце льва! Таким его я буду помнить всегда! Больше не могу подобрать слов... Мои соболезнования близким», – написал Ломаченко в Instagram.

«Мои соболезнования близким Максима. Ты был настоящим воином до самого конца. Покойся с миром», – написал Гвоздик.

Между тем бывший боксер, депутат Госдумы Николай Валуев, комментируя обстоятельства смерти Дадашева, сообщил, что право остановить встречу на ринге остается за рефери и тренером, хотя от боя может отказаться и сам спортсмен, но такие случаи крайне редки, передает портал «360».

«Определенные амбиции, гордость, честь – много из-за чего мужчина не соглашается сам, чтобы бой остановили», – указал Валуев.

Он добавил, что иногда бой прекращают из-за сильного рассечения, полученного тем или иным боксером. Тогда решение принимает врач.

«В случае с Дадашевым после первой половины поединка было ясно, что он проигрывает бой по очкам. Существует так называемый lucky punch (счастливый удар), но все же. Когда происходит нагнетание самого поединка, и видно, что оппонент серьезно избивает своего соперника, как правило, рефери бой останавливает», – отметил депутат Госдумы.

Напомним, Дадашев был госпитализирован после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США. Через некоторое время он был введен в кому.

23 июля стало известно, что Дадашев умер от полученных в ходе боя травм.