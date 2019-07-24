В Киеве решили добиваться от МВФ смягчения тарифов на газ

На переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) украинская делегация будет добиваться смягчения требований в вопросе тарифов на газ для населения, заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус.

По его словам, Украина возобновляет в сентябре переговоры с МВФ по газовым вопросам, передает РИА «Новости».

«Наша позиция на этих переговорах состояла в том, чтобы требования МВФ, связанные с ценами на газ и либерализацией рынка газа, были более мягкими», – сказал он.

По словам Геруса, ввести свободный рынок в Украине необходимо, однако это нужно делать поэтапно.

«Это будут обычные переговоры, на которых будут обсуждаться вопросы, как лучше либерализовать рынок газа, как строить конкурентный рынок газа», – сказал он.

Также Герус отметил, что з последние три месяца мировая цена на газ снизилась на 21%.

«Я слышал от правительства о снижении цен на газ для промышленности на 5,5%, но ничего не слышал про снижение цен для населения, правительство как- то ничего не говорит про население», – отметил он.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что ожидает в сентябре дальнейшего снижения цен на газ.

В декабре прошлого года МВФ принял решение о выделении Украине новой кредитной линии на 3,9 млрд долларов в рамках 14-месячной программы. Сейчас стоит вопрос о выделении очередного кредита в размере $1,3 млрд.

В рамках новой программы сотрудничества, цена на газ для населения с 1 мая 2019 года уже повысилась на 15%. С 1 мая 2020 года стоимость газа в стране будет полностью соответствовать рыночной.