Порошенко похвастался кредитом от МВФ

Совет директоров МВФ одобрил кредит Киеву на 3,9 млрд долларов, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Он сообщил в Instagram, что Киев получит первый транш в 1,4 млрд долларов в ближайшее время.

Речь идет о программе помощи stand-by для Украины на 14 месяцев.

По словам Порошенко, решение МВФ демонстрирует «признание безоговорочного прогресса в макроэкономической стабилизации» на Украине.

«Уверенно шагаем дальше!» – заявил он.

Минфин Украины сообщил, что первый транш кредита Киев получит до 25 декабря, передает РИА «Новости».

МВФ сообщил, что «оставшиеся средства будут доступны по итогам полугодовых обзоров».

В ноябре МВФ выдвинул Украине ультиматум по новому кредиту.