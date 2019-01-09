Стало известно о новом повышении цены на газ для украинцев

Киев снова повысит цену на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года, а с 2020 года стоимость газа в стране будет полностью соответствовать рыночной, следует из обнародованного меморандума об экономической и финансовой политике по программе stand-by между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ).

В документе указывается, что «в качестве первого шага к либерализации тарифов на газ правительство приняло постановление о повышении оптовой цены на газ для бытового использования на 26% с 1 ноября 2018 года, и дополнительно на 15% – с 1 мая 2019 года», передает РИА «Новости».

В соответствии с программой МВФ тарифы на газ для украинского населения будут полностью рыночными с 1 января 2020 года, что направлено на улучшение функционирования газового рынка страны.

Ранее украинцам заявили о невозможности снизить цену на газ.

До этого, в ноябре 2018 года, президент Украины Петр Порошенко вынужден был оправдываться перед украинцами за повышение цен на газ тем, заявив, что страна перестанет быть «одной из беднейших в Европе», когда увеличатся темпы роста ее экономики.