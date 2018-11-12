Украинцам заявили о невозможности снизить цену на газ

Бывший министр экономики Украины Владимир Лановой объяснил, почему на Украине сейчас невозможно снизить цену на газ.

Он заявил, что цену не получится снизить, «пока есть Нафтогаз», которому «все равно», из какой страны идут поставки.

«Только ему все добывающие компании должны поставлять газ, и он его не разделяет», – приводит слова бывшего министра NewsOne.

Как подчеркнул Лановой, для существования рынка газа нужно «много производителей», а «Нафтогаз и его компании надо разделить».

Лановой заявил, что тариф следует устанавливать для наихудших условий, потому что в лучших условиях будет «суперприбыль».

В ноябре президент Украины Петр Порошенко вынужден был оправдываться перед украинцами за повышение цен на газ тем, что страна перестанет быть «одной из беднейших в Европе», когда увеличатся темпы роста ее экономики.