В Гонконге демонстранты нарушили работу метро

В утренний час пик на одной из центральных станций метро Гонконга десятки демонстрантов заблокировали двери в поезде, спровоцировав задержки в движении поездов по главной ветке на острове, сообщило местное телевидение.

Инцидент произошел на станции Admiralty (Адмиралти). Демонстранты умышленно заблокировали двери в поезде и нажимали «тревожную кнопку» вызова в вагонах, что нарушило работу всей ветки метрополитена, передает ТАСС.

Оператор железнодорожных сетей – корпорация MTR – предупредила, что интервалы между движениями поездов могут увеличиться до 15 минут.

В воскресенье антиправительственная демонстрация в Гонконге собрала десятки тысяч человек. Протесты в Гонконге продолжаются с июня. Эксперты предсказали ужесточение контроля над Гонконгом со стороны Пекина в случае продолжения протестов.