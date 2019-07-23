Лукашенко пригласили на годовщину начала Второй мировой в Польшу

Президента Белоруссии Александра Лукашенко пригласили принять участие в 80-й годовщине начала Второй мировой войны в Польше, об этом рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Приглашение президента Польши на имя президента Белоруссии принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, действительно, поступило. Насколько мне известно, на данный момент вопрос находится в стадии рассмотрения», – пояснила Эйсмонт, передает РИА «Новости».

Ранее польские власти заявили, что визит российского лидера Владимира Путина на эти мероприятия будет неуместным.

Они также сообщили, что подтверждено присутствие на мероприятиях президента США Дональда Трампа. Кроме того, Варшава рассчитывает на приезд канцлера Германии Ангелы Меркель.