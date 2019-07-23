В Mail.ru раскритиковали законопроект об идентификации пользователей электронной почты

Законопроект об обязательной идентификации пользователей электронной почты неуместен и избыточен, заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян.

Во вторник группа сенаторов во главе с Андреем Клишасом внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий обязательную идентификацию пользователей электронной почтой в России. Согласно пояснительной записке, почтовым сервисам нужно будет договориться с мобильными операторами, чтобы привязать к e-mail человека его номер телефона.

«Законопроект неуместен и избыточен: он предполагает существенные неудобства для пользователей и дискриминирует российских игроков рынка», – заявил Габриелян.

Кроме того, проект сенаторов также обязывает почтовые сервисы ограничивать передачу писем с запрещенной в России информацией. Причем ограничение должно быть введено в течение суток с момента получения соответствующего требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

«Отечественные компании понесут дополнительные издержки, в то время как зарубежные игроки неоднократно игнорировали требования российского законодательства. Мы не видим предпосылок к тому, чтобы предложенные нововведения как-то изменили данную практику», – добавил вице-президент Mail.ru.

В январе 2018 года в России вступил в силу схожий закон, предполагающий идентификацию по номеру телефона в мессенджерах.