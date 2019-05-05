В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

Правила идентификации пользователей мессенджеров в России по номеру телефону с 5 мая вступают в силу.

Постановление на этот счет было опубликовано еще 6 ноября 2018 года, закон, предполагающий идентификацию в мессенджерах по номеру телефону, вступил в силу с января 2018 года. По этому постановлению, мессенджер должен направлять оператору связи электронный запрос о наличии абонентского номера, а тот, в свою очередь, должен предоставить в течение 20 минут с момента получения запроса информацию. При отсутствии номера в базе оператора или в случае неполучения от оператора ответа идентификация считается не пройденной, мессенджер отказывает в предоставлении услуг, передает РИА «Новости».

Если операторы связи имеют сведения о номере, то они будут вносить в свою базу сведения о том, в каких приложениях переписываются клиенты. Также в базу будет внесен уникальный код идентификации пользователя, присвоенным ему мессенджером. При расторжении договора между оператором и абонентом оператор в течение суток уведомляет об этом мессенджер, а тот должен провести повторную идентификацию.

Являющиеся российскими юридическими лицами мессенджеры могут проводить идентификацию пользователей самостоятельно с помощью определения абонентского номера, не заключая при этом договор с оператором.

Представители «большой четверки» мобильных операторов сообщили, что готовы исполнять требования нового закона.

«Фактически оно (постановление) вводит в легальное русло уже существующие отношения, когда пользователи мессенджеров проходят идентификацию по номеру телефона. Для пользователей мессенджеров ничего не изменится», – заверили в пресс-службе «Мегафона».

В МТС также отметили, что платформа оператора технически готова к новым требованиям, в «Вымпелкоме» техническое решение для исполнения требований законодательства готовится и прорабатывает.

«Мы подтверждаем готовность исполнять требования постановления об идентификации пользователей. Надеемся, что у регулятора не возникнет сложностей с однозначным определением понятия «мессенджер» для эффективной реализации задач, изложенных в постановлении», – отметили в пресс-службе Tele2.

Также закон коснется таких сервисов Facebook (Facebook Messenger, Whats App, Instagram) и Viber.

В ноябре глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что новые правила идентификации в мессенджерах сохраняют тайну переписки пользователей, в ходе их исполнения запрашиваются только сведения, необходимые для идентификации.

При этом в блогосфере негативно отреагировали на новые способы проверки пользователей мессенджеров.