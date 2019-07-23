Зеленского предостерегли от ошибки Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский может повторить ошибку экс-президента Петра Порошенко, который неправильно выстраивал кадровую политику и в итоге создал бизнес-империю, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала NewsOne.

«Действительно, кадры – это основное в политике. Я еще Петру Порошенко говорил, что у него отсутствует кадровая система. Он создал не систему кадров на основе управления, а бизнес-империю, где все решали близкие ему люди. Но так не должно быть, и поэтому получилось то, что получилось», – передает РИА «Новости» слова Кравчука.

Он добавил также, что украинская политика испытывает кадровый голод, но при этом, не нужно назначать на руководящие должности иностранцев.

«Зеленскому нужно сесть и составить список украинцев на все руководящие должности. Не привлекать пока иностранцев. Я глубоко уверен, что среди украинцев очень много образованных и опытных профессионалов», – сказал Кравчук.

При этом он не стал отвергать идею приглашения на Украину иностранных консультантов.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Украина устала от героев Майдана.

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