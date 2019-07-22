Facebook накажут многомиллиардным штрафом

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США вскоре объявит о соглашении с Facebook, которое предполагает выплату компанией 5 млрд долларов из-за нарушений в обработке личных данных пользователей, сообщают СМИ.

Об урегулировании спора с Facebook может быть объявлено на текущей неделе, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что официальных комментариев по этому поводу нет ни со стороны властей, ни со стороны интернет-гиганта.

Напомним, в апреле суд в Москве оштрафовал компанию Facebook из-за непредоставления сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей.

В июле в Германии компанию Facebook Ireland Limited оштрафовали на 2 млн евро из-за нарушений, связанных с незаконными публикациями.