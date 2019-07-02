Facebook оштрафовали в Германии на 2 млн евро

В Германии компанию Facebook Ireland Limited оштрафовали на 2 млн евро, сообщило федеральное ведомство юстиции ФРГ.

Власти Германии оштрафовали Facebook из-за нарушения своего обязательства, согласно которому компания должна была предоставлять ежегодный отчет о рассмотрении жалоб на незаконные публикации, пишет «Интерфакс».

Сообщается, что отчет за прошлый год был предоставлен компанией не в полном объеме: он не был прозрачным и не отражал полную ситуацию с ходом обработки жалоб, также в нем присутствовали не все жалобы.

В отчетах за первую половину 2018 года отражены не все жалобы на незаконное содержание, включающее в себя в ФРГ антисемистские материалы, разжигающие вражду в отношении групп людей по религиозному или этническому признаку. Также Facebook указал не всю информацию об обучении и языковых навыков сотрудников, которые занимаются в компании обработкой жалоб.

Facebook может обжаловать принятое решение, пока оно не вступило в законную силу.

Напомним, в апреле суд в Москве оштрафовал компанию Facebook из-за непредоставления сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей.