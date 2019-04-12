Суд в Москве оштрафовал Facebook на 3 тыс. рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Facebook на 3 тыс. рублей в связи с административным нарушением.

Компанию оштрафовали из-за того, что она не предоставила сведения о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на судью Антона Козырева.

«Наложить на компанию Facebook административный штраф в размере 3 тысяч рублей», – озвучил вердикт судья.

Отмечается, что максимальный штраф за это административное нарушение мог составить 5 тыс. рублей.

Представители Facebook в суд не пришли. Из-за этого две недели назад рассмотрение протокола уже откладывалось судом. Однако в этот раз суд решил приступить к рассмотрению дела без представителей компании в связи с отсутствием запросов о переносе слушания.

Ранее такой же протокол составили в отношении Twitter. После рассмотрения дела 5 апреля компанию также оштрафовали на 3 тыс. рублей.

В конце 2018 года Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублей.