Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублей за неисполнение закона, предполагающего удаление из поисковой выдачи ссылок на ресурсы с противоправной информацией, сообщил глава ведомства Александр Жаров.

«Оштрафовали Google сегодня на 500 тыс. рублей», – сказал он, передает РИА «Новости».

Жаров добавил, что Роскомнадзор может возбудить еще одно дело в отношении Google, если компания не начнет удалять из поисковой выдачи ссылки на противоправную информацию.

«Получается, что у нас все в ногу, а кто-то не в ногу, поскольку все поисковые машины подключены и фильтруют это, а Google – нет. Нас это очень печалит. Всю соответствующую техническую возможность мы с компанией проработали, она есть, ждем решения», – добавил он.

С 1 октября в России в силу вступил закон, обязывающий поисковики подключаться к единому реестру запрещенной информации и фильтровать поисковую выдачу от сайтов, находящихся в этом реестре. Google не подключился к реестру. Как сообщал Роскомнадзор, штраф за это предусмотрен в размере 500–700 тыс. рублей.

Жаров также сообщил, что Роскомнадзор до конца года проверит Facebook и Twitter на соблюдение закона о локализации персональных данных пользователей.

В то же время он отметил, что Роскомнадзор не получал прямого ответа от Facebook, намерена ли социальная сеть исполнять законодательство России по хранению данных российских пользователей на территории России.

«Насколько я понимаю, у нас сейчас нет оснований полагать, что компании локализовали базы данных наших пользователей на территории РФ. Мы с высокой степенью вероятности составим протокол, в котором пропишем сроки, в которые обяжем локализовать базы данных», – добавил глава Роскомнадзора.