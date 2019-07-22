Комиссаров оценил решение Путина возглавить наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей»

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров прокомментировал решение президента Владимира Путина возглавить наблюдательный совет организации.

«Решение президента России Владимира Путина возглавить наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» – большая честь и ответственность для всей нашей команды», – цитирует Комиссарова сайт АНО.

«Президент последовательно выстраивает систему по созданию социальных лифтов в России. Работа по поиску, поддержке и развитию талантов в масштабах всей страны ведется на протяжении уже многих лет. Она охватывает различные программы, инфраструктурные проекты, олимпиады и конкурсы. Все это – элементы одной общей системы, частью которой является и платформа «Россия – страна возможностей». Это крайне важная работа, и для нас особенно значимо, что президент принимает в ней личное участие», – сказал Алексей Комиссаров.

Ранее Путин подписал указ о членах наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» и возглавил этот совет.

Согласно президентскому указу, членами наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» под руководством президента являются: заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, президент, председатель правления публичного акционерного общества «Сбербанк России» Герман Греф, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 20 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», конкурс «РДШ – территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», акция признательности «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Национальной технологической инициативы. Junior».