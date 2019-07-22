Путин возглавил наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей»

Президент Владимир Путин подписал указ о членах наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» и возглавил этот совет.

«Президент подписал указ «О членах наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Указом Путин назначил членов наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», а также постановил считать президента России председателем наблюдательного совета организации.

АНО «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента от 22 мая 2018 года. Ранее одноименная платформа объединяла 19 проектов, в числе которых: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес» и другие.