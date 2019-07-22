Минсельхоз спрогнозировал резкий рост доходов от экспорта зерна из России

К 2024 году Россия будет экспортировать зерна на 11 млрд долларов, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании с премьером Дмитрием Медведевым.

«Отмечу – Российская Федерация не первый год занимает первое место в мире по экспорту пшеницы. По прогнозам Минсельхоза, в 2024 году зерновые останутся лидером российского экспорта с объемом более 11 млрд долларов», – сказал Патрушев, передает ТАСС.

«Что касается этой экспортной позиции, должен сказать, что наши планы до 2024 года включают значительное увеличение валового сбора зерновых культур – на 28%», – уточнил министр.

Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рыльно в интервью Forbes в марте сообщал, что в 2017-2018 году Россия экспортировала пшеницы на 7,3 млрд долларов.

В начале июля СМИ сообщали, что три французские сельскохозяйственные корпорации создали совместное предприятие по экспорту зерна для конкуренции с Россией и Украиной.