Соловьев обозначил самую трудную задачу Зеленского

После победы партии «Слуга народа» на внеочередных выборах в Верховную раду президент Украины Владимир Зеленский «получил почти абсолютную власть», но теперь начинаются рабочие будни, отметил телеведущий Владимир Соловьев.

«Зеленский получил почти абсолютную власть на Украине. Чего и хотел. «Бойся своих желаний». Теперь начинаются рабочие будни», – написал Соловьев в своем Telegram-канале.

«Теперь может и расширить люстрационный список, добавив туда всю команду Порошенко, предварительно лишив вновь избранных депутатской неприкосновенности. Может и завершить громкие коррупционные дела и начать новые. Попробовать провести расследование гибели людей на Майдане, в Одессе. Довести до конца дела о громких политических убийствах (Бузина, Шеремет, Гандзюк). Даже попытаться воплотить Минские соглашения. Даже может попытаться вернуть Украине субъектность, хотя бы частично», – перечислил телеведущий.

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По его мнению, при этом перед Зеленским стоит еще более трудная задача. «И все вышеперечисленное выполнить проще, чем начать и довести до конца деолигархизацию Украины. И уже первые назначения Зеленского покажут, какой клан чувствует себя победителем, а какой готов вступить в смертельную борьбу с властью», – добавил Соловьев.

Напомним, партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,48% и сохраняет лидерство по итогам обработки 55,04% протоколов на выборах в Верховную раду.

Политолог Михаил Погребинский отметил, что по итогам выборов в Раду партия войны потерпела поражение.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации вокруг внеочередных выборов в Верховную раду.

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