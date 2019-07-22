В России ужесточат правила провоза багажа через границу

С 19 августа в России вступят в действие новые правила провоза через границу фруктов, овощей и цветов.

Согласно новым правилам, с 19 августа россияне смогут провозить через границу не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов, в каждом из которых может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений, сообщает «Российская газета» со ссылкой на соответствующее постановление.

Отмечается, что данные ограничения установлены на ввоз подкарантинной продукции физическими лицами. Если указанные нормы будут превышены, то на границе потребуют фитосанитарные сертификаты, а при их отсутствии продукцию вернут обратно или уничтожат, причем за счет собственника.

Новые правила распространяются на багаж пассажиров всех видов транспорта, членов экипажей судов, самолетов, вагонов-ресторанов, пересекающих таможенную границу Евразийского экономического союза, а также на почтовые отправления.

Новые нормы будут контролировать ввоз продукции с высоким фитосанитарным риском: финики, инжир, ананасы, авокадо, гуава, манго, мангустин, а также абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы и цитрусовые.

Правила коснутся также овощей, бобовых и орехов: томатов, различных видов капусты, моркови, репы, редиса, огурцов, луковиц.

Кроме того, ограничения будут действовать и в отношении рождественских елок, веток хвойных деревьев.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о возможном запрете ввоза из-за рубежа молочной и мясной продукции для личного пользования.