Сколько хамона и пармезана можно ввезти в Россию в частном порядке?

Национальная мясная ассоциация России предложила запретить ввоз из-за рубежа молочной и мясной продукции для личного пользования, о чем стало известно в четверг. По информации «Ведомостей», речь идет об усилении контроля за багажом и ручной кладью на границе и ужесточении ответственности за незаконный ввоз продукции животного происхождения.

На данный момент ввоз продуктов питания в Россию для личного пользования на данный момент ограничен весом в 5 кг (например, для туристов, возвращающихся из заграничного отпуска).

Напомним, что в Национальную мясную ассоциацию входят крупнейшие производители мяса, птицы и изделий из них, в том числе «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком». Свое письмо она направила профильному вице-премьеру Алексею Гордееву еще 20 марта. Руководитель ассоциации Сергей Юшин объяснил необходимость такого запрета рисками заноса через границу возбудителей опасных болезней животных, в том числе африканской чумы свиней (АЧС).

Согласно правилам на этот год, ввоз любого продукта питания в Россию для личного пользования ограничен пятью килограммами. Все, что выше этого порога, подлежит конфискации и влечет штраф. Провоз животных продуктов (мяса, сыра, молока) допускается только в фабричной упаковке с фабричными реквизитами, иначе на таможне придется предъявить сертификат качества.

На ввоз физическими лицами продуктов без упаковки, например приобретенных на рынке, установлен запрет. Нельзя привозить картофель, семена (в том числе и луковиц, например, тюльпанов из Голландии). Периодически под запрет попадают продукты из ряда стран, где вспыхнули опасные заболевания, но такие ограничения носят временный характер. Более подробно правила ввоза и действующие запреты по каждой стране описаны на сайте Россельхознадзора.

Что касается еще одного популярного товара, который везут из-за границы – алкоголя, то здесь нормы ввоза в Россию также строгие. Российским путешественникам запрещается провозить на родину больше пяти литров алкогольной продукции. При этом некрепкий алкоголь, пиво объемом свыше трех литров придется заранее внести в декларацию и за каждый литр сверх нормы доплатить 10 евро. Если провозится больше трех литров крепких алкогольных напитков, то оплата будет осуществляться уже по повышенной ставке – 22 евро за каждый литр.

Важный момент. Не имеет значения, где приобретен алкоголь – в другой стране или в зоне Duty Free. Ввоз спиртного разрешается только совершеннолетним гражданам. Кроме того, через таможню РФ разрешено провести до 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 граммов табака на одного человека.

За контрабанду российские законы предусматривают крупные штрафы с изъятием продукта. В ряде случаев размер штрафа может достигать двойной стоимости товара.

Продуктовое эмбарго, введенное Москвой в качестве ответной меры против стран ЕС, не распространяется на физических лиц, если товары приобретались для личного использования. Проще говоря, на сегодня наш турист может привести любой из продуктов, запрещенных к ввозу санкциями, при условии, что вес провизии не превысит пяти килограммов и она будет в заводской упаковке.

То есть по итогам путешествия по Италии любители сыра смогут привезти домой в Россию несколько кусков пармезана без нарушения закона. Но здесь опять же не стоит забывать, что несколько килограммов однотипных изделий на таможне могут посчитать товаром, имеющим коммерческий характер. Таможенник может не поверить туристу, что несколько палок одного и того же сорта колбасы или головок сыра он везет домой только для личного употребления.