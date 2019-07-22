МИД предупредил о возможности возвращения российских военных в Венесуэлу

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что в случае необходимости российские военные специалисты могут вернуться в Венесуэлу.

Высокопоставленный дипломат подтвердил, что в случае необходимости российские военные специалисты по обслуживанию техники могут вернуться в Венесуэлу, передает ТАСС.

«Все идет от потребности. Сейчас те задачи, которые ставились перед группами, работавшими здесь в последнее время, решены. Если ситуация сформируется так, что где-то понадобятся дополнительные усилия и доработки, это будет сделано», – заявил замглавы МИД России.

«Я не вижу повода для того, чтобы до бесконечности обсуждать вопрос о российских военных техниках и специалистах. Это не вопрос», – добавил Рябков.

Напомним, 26 июня в посольстве России в Каракасе сообщили, что российские технические специалисты покидают Венесуэлу.

Вопреки этому, в начале июля глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер на слушаниях в комитете Сената США по делам вооруженных сил заявил, что в Венесуэле якобы остаются сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.

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