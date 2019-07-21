МВД Украины не увидело грубых нарушений на выборах в Раду

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что в день проведения внеочередных выборов в Верховную раду значительных и грубых правонарушений правоохранителями зафиксировано якобы не было.

«Голосование прошло без значительных и грубых правонарушений. Мы снова продемонстрировали наивысший уровень стандартов безопасности и обеспечили свободное и прозрачное волеизъявление украинских граждан», – написал Шкиряк на своей странице в соцсети Facebook.

В свою очередь, председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что в день голосования украинские правоохранители зарегистрировали 2 тыс. 105 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства, передает ТАСС.

«Правоохранители внесли 71 сообщение в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований)», – цитирует Князева пресс-служба ведомства.

По его данным, большинство уголовных дел связаны с подкупом избирателей, заведомо ложными сообщениями об угрозе безопасности граждан, препятствованием осуществлению избирательного права, фальсификацией избирательных документов.

Напомним, в воскресенье на Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. По данным Национального экзитпола, «Слуга народа» набирает 43,9%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 11,5%, «Европейская солидарность» – 8,9%, «Батькивщина» – 7,6%, «Голос» – 6,3%.

В день проведения внеочередных выборов в Верховную раду украинская полиция получила около 1,8 тыс. сообщений о нарушениях, в результате было возбуждено 44 уголовных дела. Явку избирателей назвали самой низкой с 2012 года.

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