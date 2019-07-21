В партии «Слуга народа» отвергли возможность сотрудничества с Порошенко в Раде

Лидер украинской президентской партии «Слуга народна» Дмитрий Разумков отверг возможность сотрудничества с «Европейской солидарностью» Петра Порошенко в Верховной раде нового созыва.

Комментируя возможность сотрудничества с «Европейской солидарностью» Петра Порошенко в Верховной раде нового созыва, Разумков заявил: «Я слабо себе представляю такое объединение», передает ТАСС.

«Если же мы говорим об «Оппозиционной платформе» (Виктора Медведчука, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича – прим. ВЗГЛЯД), то те методы предвыборной борьбы, которые они использовали, на мой взгляд не всегда соответствовали интересам государства и национальной безопасности, – продолжал Разумков. – Лично я думаю, что большая часть нашей команды слабо себе представляет такой формат объединения».

В свою очередь официальный представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что ни Юрий Бойко, ни Юлия Тимошенко не имеют шансов стать премьер-министром.

«Я не могу персонально выражать таких позиций, я это не решаю, я не владею этой информацией, но из того, что я понимаю, другие кандидатуры более вероятны, в частности это те люди, которые не имеют политического прошлого», – заявил представитель Зеленского.

Он также не исключил, что первые переговоры по созданию правящей коалиции начнутся уже на следующей неделе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил партии Святослава Вакарчука «Голос» подумать о коалиции в новой Раде. Вакарчук в ответ заявил о готовности «к каким-либо должностям».

Напомним, в воскресенье на Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. По данным Национального экзитпола, «Слуга народа» набирает 43,9%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 11,5%, «Европейская солидарность» – 8,9%, «Батькивщина» – 7,6%, «Голос» – 6,3%.

Украинская полиция получила около 1,8 тыс. сообщений о нарушениях, возбуждено 44 уголовных дела. Явку назвали самой низкой с 2012 года.

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