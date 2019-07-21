Дипломат рассказал о состоянии экипажа задержанного танкера в Иране

Члены команды задержанного танкера Stena Impero, среди которых трое россиян, находятся на борту, их жизни ничего не угрожает, рассказал представитель посольства России в Иране.

Российским дипломатам удалось связаться с главой представительства МИД Ирана в городе, где находится танкер. Он рассказал, что экипаж судна пока остается на борту, передает ТАСС.

«Проверочные мероприятия в отношении судна продолжаются. Моряки свободно передвигаются по кораблю, никаких ограничений в этом плане нет. Вместе с тем, в соответствии с международными нормами мореплавания, до завершения соответствующих процедур экипаж не вправе покинуть танкер», – рассказал агентству представитель посольства России в Иране.

Он уточнил, что жизни и здоровью членов команды ничего не угрожает. «Мы находимся в контакте с иранскими партнерами, продолжаем добиваться установления связи с российскими моряками», – добавил он.

Напомним, судно было задержано 19 июля в Ормузском проливе. Среди членов экипажа оказались трое россиян. В Сети опубликована видеозапись задержания.

Sunday Mirror написала, что британская разведка Ми-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия якобы может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero. Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявляли в связи с этим, что Вашингтон и Лондон сочинили «очередной бред».