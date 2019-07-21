Порошенко на выборах захотел остановить «российский реванш»

Бывший президент Украины Петр Порошенко после голосования на своем избирательном участке заявил, что на досрочных парламентских выборах поддержал партию, «способную остановить российский реванш» и двигать страну в НАТО и Европейский союз.

«Я проголосовал за ту команду, уникальную, которая способна остановить российский реванш и двигать страну вперед», – приводит его слова ТАСС.

Порошенко добавил, что голосовал за команду, «которая на протяжении всей кампании была объектом атак со стороны российской пятой колонны».

Он неприкрыто заявил, что отдал голос за возглавляемую им «Европейскую солидарность». «Я буду поддерживать Украину и украинский народ – это союзник европейской солидарности (аналогичное название имеет его партия – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал бывший украинский лидер.

Ранее в воскресенье на выборах проголосовал президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал, кого бы хотел видеть в качестве премьер-министра страны.

В воскресенье на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. Украинская полиция получила более 800 сообщений о нарушениях, возбуждено 10 уголовных дел.