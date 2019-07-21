Эд Ширан сфотографировался со своей статуей в парке Горького

Британский певец Эд Ширан приехал в парк Горького в Москве, чтобы сфотографироваться с пятиметровой статуей, изображающей его.

«После феерического концерта в Москве Эд Ширан вместе с женой Черри Сиборн приехал в парк Горького и расписался на своей пятиметровой фигуре. Инсталляцию «Привет, Эд!» напротив главного входа установили к первому концерту артиста в России», – передает ТАСС сообщение пресс-службы сервиса «Яндекс. Музыка».

В субботу Эд Ширан выступил в Москве на стадионе «Открытие Арена». Концерт в столице – часть мирового тура Эда Ширана в поддержку его третьей пластинки Divide. Зрителями шоу в России стали почти 40 тыс. человек.