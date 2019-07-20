Эд Ширан выступил в футболке с российским гербом

Британский певец Эд Ширан выступил в Москве на стадионе «Открытие Арена».

28-летний британец порадовал российских поклонников, появившись в футболке российской сборной по футболу. В таком наряде он исполнил несколько своих хитов, передает «360».

«Певец Эд Ширан – в футболке сборной России. Тоже хочет быть нашим парнем», – говорится в Twitter сборной России по футболу.

Концерт в столице – часть мирового тура Эда Ширана в поддержку его третьей пластинки Divide. Зрителями шоу в России стали почти 40 тыс. человек.