Депутат Рады не признал участие в пытках заключенных в секретной тюрьме СБУ

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук отрицает свое участие в пытках задержанных в тайной тюрьме СБУ.

В Facebook Мосийчук утверждает, что российские СМИ «запустили целенаправленную кампанию» по его дискредитации. Информацию о том, что он лично пытал задержанных в тайной тюрьме СБУ Мосийчук назвал лживой.

Он заявил, что «привык становиться «жертвой» властей», ведь его «сажали почти все президенты, кроме Виктора Ющенко и Леонида Кравчука».

Сообщения об участии в пытках Мосийчук связывает с тем, что на днях соратник экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Кононенко стал фигурантом уголовного дела – Мосийчук заявил, что Кононенко пытался его подкупить.

В связи с этим Мосийчук утверждает, что партия Порошенко «Европейская солидарность» «работает на Москву».

Напомним, один из бывших заключенных тюрьмы в аэропорту Мариуполя Кирилл Филичкин рассказал, что его допрашивал депутат Верховной рады Олег Ляшко, а другой депутат, Игорь Мосийчук, лично пытал.

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