СК возбудил дело по факту обстрела российских журналистов в Донбассе

По факту артиллерийского обстрела съемочной группы ВГТРК в Донбассе возбуждено уголовное дело по статье «применение запрещенных средств и методов ведения войны», сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК России по факту артиллерийского обстрела гражданских лиц на территории Донецкой Народной Республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)», – сообщается на сайте СКР.

Отмечается, что 2 июля 2019 года ВСУ и нацгвардия Украины произвели «прицельный артиллерийский обстрел» из тяжелых видов вооружения. Атакована была группа гражданских лиц, которые не участвовали в вооруженном конфликте. В том числе под обстрел попали российские журналисты. Инцидент произошел в районе поселка Александровка ДНР.

«В рамках уголовного дела следователям СК России предстоит установить, не явилось ли мотивом обстрела журналистов нежелание украинской стороны допустить объективное освещение в СМИ событий на Донбассе», – говорится в сообщении СК.

Напомним, съемочная группа корреспондента ВГТРК Андрея Руденко попала под огонь украинских силовиков на западе Донецка в районе Александровки. Никто не пострадал.