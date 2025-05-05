Патриарх Кирилл в книге рассказал о причинах СВО

Tекст: Антон Антонов

Также в книге рассказывается о деятельности Русской православной церкви во время спецоперации на Украине, сообщается на сайте РПЦ.

Патриарх рассматривает исторические примеры героизма русских воинов в Невской битве, в период польско-литовской интервенции 1609-1612 годов, в Отечественной войне 1812 года и в Великой Отечественной войне.

«Патриарх Кирилл рассказывает о героизме прошлых поколений, как и ради чего пришлось воевать русским воинам и почему они одержали победу, несмотря на значительное превосходство сил противника», – говорится в сообщении.

В книге патриарх «отвечает на самый насущный вопрос, который всегда стоит перед человеком, в чем основа и смысл патриотизма, подвига, жертвенности». По его мнению, патриотизм заключается не только в любви к Родине, но и в верности христианским идеалам.

Он отмечает, что атаки на историю, культуру и духовные ценности России со стороны Запада не прекращаются. По его словам, это «вынудило страну вступить в вооруженное противостояние в 2022 году».

Как писала газета ВЗГЛЯД, патриарх указывал, что священникам, посещающим зону боевых действий, нужно обратить внимание на опасность распространения неоязыческих настроений среди военных. Он также заявлял, что Россия предлагает свой путь цивилизационного развития, что вызывает ненависть со стороны «великих и сильных» держав, которые пытаются «душить» ее, но успеха они не добьются.