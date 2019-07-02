Пражский аэропорт прояснил свою позицию в вопросе сокращения числа рейсов «Аэрофлота»

Проблема с сокращением рейсов российских авиакомпаний из Москвы в Прагу решается на государственном уровне, заявил пресс-секретарь воздушной гавани Роман Пацвонь.

«Решение возникшей ситуации осуществляется на уровне министерств транспорта Чехии и РФ», – приводит его слова ТАСС.

Также Пацвонь добавил, что пражский аэропорт никак не воздействует на данную проблему.

Ранее авиационные власти Чехии аннулировали выданные «Аэрофлоту» разрешения на выполнение полетов, рейсы были отменены. По словам источника, число рейсов сократили с шести до двух из-за того, что министерства транспорта Чехии и России не смогли договориться об условиях выполнения полетов национальными авиакомпаниями.

Ее представитель сообщил газете ВЗГЛЯД, что пока решение властей Чехии об аннулировании ранее выданных разрешений на выполнение рейсов в компании объяснить не могут.

Аналогичная ситуация произошла и с компанией «Уральские авиалинии». Позже авиакомпания возобновили полеты в Прагу.