Россия разработала «космические парусники» для изучения Солнца

Спутники, разработанные инженерами «Молодежного космического центра» МГТУ им. Баумана, для изменения параметров своей орбиты будут использовать раскрываемый в космосе парус, рассказал сотрудник центра Анатолий Шаповалов.

Запуск таких аппаратов может состояться уже в декабре текущего года, передает РИА «Новости».

«Рассчитываем на декабрь этого года», – сказал Шаповалов. При этом он отметил, что пока не ясно, на какой ракете в качестве попутной нагрузки полетят спутники.

Новый спутник получил название «Ярило». После выхода на орбиту он начинает раскручиваться с помощью магнитных катушек и маховиков, а создаваемая при этом центробежная сила расправляет парус.

«Мы получаем контролируемое падение, начинаем замедлять скорость, отставать, спускаться. С помощью этого можно расставить спутники по орбите, можно спуститься на орбиту пониже, можно его захоронить в зависимости от того, насколько лента раскрутится», – рассказал Шаповалов.

Следующей разработкой может стать кубсат для полета к Луне. По оценкам специалистов центра, «парусник» мог бы долететь до спутника Земли за два года.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX в рамках миссии Starlink потеряла три спутника из 60, запущенных на орбиту Земли. С ними потеряна связь.

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