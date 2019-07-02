Россия испытала новую ракету системы ПРО

В Казахстане состоялось испытание новой российской ракеты системы ПРО, сообщило Минобороны России.

ВКС осуществили пуск с полигона Сары-Шаган. Ракета поразила условную цель в соответствии с заложенными характеристиками, которые получили подтверждение в результате испытаний, передает ТАСС.

Система ПРО состоит на вооружении ВКС, ее задачей является защита от воздушно-космического нападения, передает РИА «Новости».