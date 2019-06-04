Появилось видео пуска новой ракеты системы ПРО

Министерство обороны показало испытания новой системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Видеозапись испытаний опубликована на официальном канале Минобороны в YouTube.

«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью», – говорится в описании к ролику.

Ведомство отметило, что система предназначена для защиты от ударов «средств воздушно-космического нападения» и относится к Воздушно-космическим силам России.

В ролике продемонстрирован пуск ракеты с нескольких ракурсов из шахты.

Ранее ведомство сообщило об успешном пуске и поражении цели в ходе испытания новой ракеты.

Напомним, 1 декабря минувшего года ВКС России успешно испытали в Казахстане модернизированную противоракету российской системы ПРО. Еще один испытательный пуск новейшей российской противоракеты состоялся в августе 2018 года.

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