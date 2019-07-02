Павлиашвили попросил не осуждать Катамадзе

Грузинский и российский певец Сосо Павлиашвили поросил не осуждать Нино Катамадзе, которая заявляла, что откажется от выступлений в России.

Павлиашвили заявил, что сам бы он не стал поступать так же, как Катамадзе, но не осуждает ее, передает «Вечерняя Москва».

«И вас прошу – не осуждайте, потому что она очень талантливый человек», – сказал певец, выразив надежду, что «со временем Нино снова приедет на гастроли в Россию».

По его словам, «эмоции в данном случае – не очень хорошо». Он заверил, что представления о плохом отношении Грузии к России не соответствуют действительности. При этом Павлиашвили признал, что «есть конкретные люди, которые хотят создать такой вот негативный образ».

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Павлиашвили заявил, что «из Москвы делать какие-то выводы не совсем правильно». Он предложил приехать в Грузию, чтобы почувствовать отношение к России.

В воскресенье грузинская джазовая певица Нино Катамадзе, в адрес которой в Грузии прозвучал шквал критики из-за концерта 22 июня в Москве, заявила, что больше не будет выступать в России. Позднее Катамадзе удалила эту публикацию.

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