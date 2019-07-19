Грузовик с пьяными боевиками «Айдара» подорвался в Донбассе

Автомобиль с боевиками нацбатальона «Айдар» взорвался на мине на контролируемой Киевом территории Донбасса, сообщил глава пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«Подрыв автомобиля с бойцами батальона «Айдар» произошел в четверг, 18 июля, в районе города Константиновка на территории, контролируемой вооруженными формированиями Украины. Два боевика погибли, один ранен и находится в тяжелом состоянии. Важно отметить, что в момент произошедшего все боевики находились в нетрезвом состоянии», – сказал Безсонов, передает РИА «Новости».

Он также уточнил, что бойцы ВСУ подорвались на грузовом автомобиле.

В июне в Сети опубликовали видео уничтожения ГАЗ-66 украинских силовиков в районе Новоселовка к северу от Авдеевки.