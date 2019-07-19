Армия Франции создаст отряд писателей-фантастов для предсказания будущего

Французская армия решила создать команду писателей-фантастов, чтобы спрогнозировать возможные будущие угрозы.

Согласно отчету Агентства по оборонным инновациям Франции, данный отряд будет «предлагать сценарии разрушения», о которых военные стратеги могут и не догадываться, сообщает Би-би-си.

Власти полагают, что писатели будут мыслить более творчески, чем обычные сотрудники вооруженных сил. Команда писателей будет состоять из четырех-пяти человек.

Отмечается, что с помощью ролевых игр и других методов отряд попытается спрогнозировать, как террористические организации или иностранные государства могут применить передовые технологии.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что воздушный бой будущего могут принципиально изменить беспилотники.