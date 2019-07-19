FaceApp проверили на передачу данных третьим лицам

Руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман заявил, что, согласно исследованиям сетевого трафика, FaceApp не передает фотографии пользователей третьим лицам.

«Анализ сетевого трафика показывает, что передачи всех фотографий не осуществляется, под гаджеты на iOS приложение использует системное API, которое дает возможность пользователю выбрать одну фотографию для доступа приложения, другие фото приложение не получает и не хранит их», – рассказал Фишман, передает РИА «Новости».

Он отметил, что компания Wireless Lab – разработчик приложения – сделала «достаточно интересный алгоритм, основанный на ML»: «Технически для работы этому алгоритму нужны достаточно большие ресурсы, и мобильный телефон с этим не справится, либо это займет очень много времени, поэтому обработка фотографий происходит в облаке, что логично».

Однако Фишман заявил, что остается не понятным, зачем приложение хранит фотографии 48 часов. «Скорее всего, этот момент будет доработан в новых версиях приложения. Поскольку само ПО написано на Android – его достаточно просто вскрыть и посмотреть, с какими приложениями и как оно взаимодействует. Вы видите, что никаких запросов приложение не отправляет, с данными телефона не взаимодействует», – добавил он.

Компания Wireless Lab также опровергала информацию о передаче данных ее пользователей третьим лицам.

Напомним, приложение FaceApp, разработанное российская компания Wireless Lab, переживает новую волну популярности. Многие пользователи публикуют обработанные в нем фотографии, чтобы показать, какими они будут в старости.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал ФБР и Федеральную торговую комиссию оценить последствия использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, однако американские интернет-пользователи резко раскритиковали его за это.

Журналист и блогер Максим Кононенко, комментирую инициативу Шумера газете ВЗГЛЯД, отметил, что «опасение должно вызывать не приложение FaceApp, а то, что американские сенаторы полные придурки».

Однако позже в Германии также призвали отказаться от использования данного приложения.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Запад напугало российское приложение.