Внучка отсудила у ветерана на Урале подаренную Путиным квартиру

Ветеран Великой Отечественной войны Ханиф Ситдиков не смог оспорить свое право на квартиру в Екатеринбурге, которую получил в 2013 году по указу президента Владимира Путина.

Фронтовик требовал признать недействительным договор о приватизации, по которому владелицей жилья стала его внучка, пишет Ura.ru.

Квартира была передана Ситдикову на условиях соцнайма шесть лет назад, но он и его родственники решили ее приватизировать. В результате квартира отошла в собственность внучки ветерана, а сам он получил в ней прописку. Однако позже между Ситдиковым и его зятем Андреем Сорокиным произошел конфликт – мужчина требовал продать подаренную ветерану квартиру. Ситдиков отказался выписываться из нее, и тогда зять избил Ситдикова.

Фронтовик подал на зятя в суд и выиграл его – 12 июля Сорокина признали виновным и приговорили к 440 часам исправительных работ, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

После конфликта Ситдиков решил также добиться возвращения ему квартиры. Однако в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга иск ветерана не удовлетворили, посчитав, что ветеран передал внучке недвижимость по доброй воле. Оспорить решение в областном суде Ситдикову также не удалось. При этом право проживания в квартире за ним оставили.