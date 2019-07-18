Беглов выступил в на Форуме регионов России и Белоруссии

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов выступил в ходе шестого по счету Форума регионов России и Белоруссии, проходящего в северной столице.

В ходе выступления Беглов подчеркнул, что Белоруссия –крупнейший торговый партнер России, а отношения между странами построены на взаимном доверии, передают «Невские новости».

Александр Беглов рассказал о сотрудничестве между государствами в целом и Минском и Петербургом в частности. По его словам, в основе взаимоотношений лежит прочная правовая база. Планомерно реализуется программа сотрудничества до 2021 года, действует деловой совет. Его задача – укреплять деловые связи, причем не только в экономике, но и в гуманитарной, научной сфере. Врио губернатора сообщил, что очередное заседание состоится осенью в Бресте.

«В Минске и Петербурге реализуется совместный проект застройки. Мы заинтересованы в сотрудничестве и готовы презентовать потенциал. Но наше сотрудничество измеряется не только капиталом. Наша задача – укреплять общую культуру. Проводятся выставки, концерты. Мы готовы обсуждать новые программы культурно-гуманитарного сотрудничества», – подчеркнул врио губернатора Петербурга.

Александр Беглов подчеркнул, что Петербург гордится возможностью принимать у себя такое значимое событие. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, в свою очередь, поблагодарила врио губернатора за теплый прием и богатую культурную программу.

Напомним, в четверг, 18 июля, проходит пленарное заседание Шестого форума регионов России и Белоруссии. В нем участвуют более тысячи представителей обеих стран, в том числе официальные делегации верхних палат парламентов. Представлены более 70 российских субъектов и все белорусские регионы.