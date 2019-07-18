В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Лукашенко на Валааме

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе неформальных переговоров на Валааме обсуждали вопросы концептуального характера, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Это был день неформального общения, в рамках неформального общения лидеры, как правило, обсуждают любые вопросы, включая вопрос концептуально-стратегического характера», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, Путин и Лукашенко в среду находились на Валааме, а вечером отправились в Санкт-Петербург. В Ленинградской области главы государств посетили Коневский Рождество-Богородичный монастырь.

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