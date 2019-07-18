Путину и Лукашенко подарили иконы Коневской Божьей Матери

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после посещения Коневского Рождество-Богородичного монастыря в Ленинградской области получили в подарок образы иконы Коневской Божьей Матери.

Путин и Лукашенко днем ранее посетили Валаам, после чего отправились на остров Коневец в западной части Ладожского озера, передает РИА «Новости».

После посещения монастыря главам государств вручили по иконе. «Александр Григорьевич, хотим, чтобы в память о монастыре у вас образ Коневской иконы Божией Матери», – сказал настоятель в эфире «России 24».

Он также подарил икону Путину, которая, по его словам, будет хранить президента.

Путин и Лукашенко в среду находились на Валааме, у них был «день неформального общения», вечером они отправились в Санкт-Петербург.

Коневский Рождество-Богородичный монастырь был основан в 1393 году. Время его расцвета пришлось на 19 век. После Октябрьской революции монастырь оказался на территории Финляндии. Во время Великой Отечественной войны его здания были повреждены. В советский период на острове разместилась база ВМФ, моряки использовали здания в своих целях. Позже было принято решение о восстановлении, в 1990 году монастырь вернули Русской православной церкви, и в 2016 году по поручению Путина было начато его восстановление. Сейчас монастырь действующий, здесь уже создана инфраструктура для паломников и туристов, сделан причал, восстановлены многие постройки.

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