На платформе «Профстажировки 2.0» разместили более 1 тыс. заданий для студентов

Число заданий, размещенных на платформе проекта ОНФ «Профстажировки 2.0», достигло 1 тыс. 173. Работодателями-партнерами проекта выступили 392 компании, который привлекают студентов к решению актуальных задач.

«В первую очередь их волнуют технологические и экономические вопросы. Перед студентами также поставлено много задач по профессиональному обучению персонала и разработке программного обеспечения. Некоторые регионы подходят к подготовке кейсов комплексно, а органы власти помогают привлекать новые предприятия и организации», – рассказал сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его словам, в наиболее активных регионах, например, Ямало-Ненецком автономном округе, большое количество заданий поступает от социальных учреждений, которые занимаются вопросами образования, культуры, здравоохранения, соцзащиты и многими другими темами, сообщается на сайте ОНФ.

По мнению руководителя проекта «Профстажировки 2.0», члена Общественной палаты Ильи Семина, эти кейсы не просто ставят острые проблемы, но и отвечают запросам сегодняшнего дня.

«Радует, что они отражают региональную специфику. Даже если затрагивают общенациональные вопросы, все равно в первую очередь преследуют вопросы развития региона. Организации ждут от молодежи предложений по улучшению программ социальной помощи населению, по работе с молодежью, по улучшению своих услуг. Например, мы видим очень продвинутые кейсы от музеев по организации выставок с помощью технологий дополненной реальности», – отметил Семин.

Напомним, что совместный проект Общероссийского народного фронта и АНО «Россия – страна возможностей» «Профстажировки 2.0» стартовал в июне. В числе партнеров проекта такие компании, как «Россети», «Ростелеком», «Аэрофлот», «СИБУР Холдинг», «Почта России», «Росатом», «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ» и другие. С 1 сентября студенты вузов и учащиеся средних специальных учебных заведений смогут приступить к написанию курсовых и дипломных работ по заданиям компаний. Лучшие решения кейсов станут основанием для приглашения на стажировку.