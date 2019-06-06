АНО «Россия – страна возможностей» подписала соглашения по проекту «Профстажировки 2.0»

Организация «Россия – страна возможностей» и крупные компании разработали более 600 заданий для проекта «Профстажировки 2.0». Для проведения проекта на ПМЭФ были подписаны соглашения с партнерами-работодателями.

Крупнейшие компании разработают кейсы, которые задействуют все направления подготовки специалистов. Всего создано 600 кейсов, сообщает «ФедералПресс».

Как отмечает генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», сопредседатель центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров, проект поможет молодежи найти работодателей, выполнив их задания-кейсы. Платформа проекта будет запущена уже в конце июня, а приступить к выполнению заданий участники смогут в сентябре.

«Студенты смогут поделиться своим видением решения задач по цифровой трансформации России. Авторов лучших работ пригласят пройти стажировку или практику в компании, задание которой они решат», – сказал Алексей Комиссаров.

Эксперты государственной корпорации развития ВЭБ.РФ подготовили кейсы, которые посвящены цифровой экономике. Заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Иванченко говорит, что задача корпорации состоит в раскрытии потенциала молодых специалистов и привлечении их к созданию новых проектов.

«Сегодня ведется активная работа по формированию цифровой экономики России. Успех этой работы во многом будет зависеть от нашей молодежи: тех, кто сейчас учится, кто уже воплощает свои идеи или готовится создать инновационный бизнес», – отмечает Иванченко.

Партнером выступило и Министерство строительства и ЖКХ. Оно сделало задания по разработке информационных систем. Как сообщил глава Минстроя Владимир Якушев, участникам предложат разработать интегрированную систему обмена информацией в строительстве.

Он отметил, что мероприятия по подготовке молодых кадров в строительной отрасли будут способствовать выполнению задач нацпроекта «Жилье и городская среда», передает ТАСС.

«Что важно для министерства – перед отраслью стоят очень серьезные задачи в рамках национального проекта, если мы хотим совершить рывок, его должны делать современные, подготовленные молодые люди», – сказал он.

По словам Якушева, отрасль заинтересована в молодых квалифицированных кадрах в области градостроительного регулирования и ценообразования.

Партнером-работодателем стала также одна из крупнейших электросетевых компаний – ПАО «Россети». Эксперты создали задания-кейсы, которые помогут ей найти специалистов. Генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский сообщил, что большая часть заданий посвящена эксплуатации электросетей.

«Есть потребность в решении задач по строительству, нужны программисты, маркетологи и другие специалисты. В одном из заданий предлагаем студентам оценить затраты на внедрение технологий виртуальной реальности для подготовки персонала в электроэнергетической компании и разработать алгоритм расчета экономического эффекта от их внедрения», – сказал Павел Ливинский.

«Ростелеком» – крупнейший в стране провайдер цифровых услуг – тоже подписал соглашение о сотрудничестве. Компания предложит кейсы, посвященные обеспечению безопасности в Сети. Как отмечает президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, задания будут направлены на устранение интернет-мошенничества и интернет-травли.