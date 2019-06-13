Проект «Профстажировки 2.0» предложил студентам темы для дипломов

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13 июня, четверг  |  Последнее обновление — 14:43  |  vz.ru
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Зеленский принялся шутить про российский газ

За последние четыре года Украина переплатила за российский газ около 2 млрд долларовФото: Gleb Garanich/Reuters
В окружении президента Украины Владимира Зеленского предложили оппонентам власти заключить с Газпромом выгодные Киеву соглашения и снизить цены на газ на 25%. Руководство Газпрома ранее выражало готовность создать совместный консорциум и подписать новые контракты. Но насколько такие предложения реализуемы на практике и зачем Зеленский предлагает решить одну из насущных проблем своим противникам, а не взяться за дело самому? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Как арестованный генерал СК заслужил черную репутацию

Имя Михаила Музраева было мало известно за пределами Волгоградской области, однако в своем регионе он являлся одной из ключевых фигурФото: СУ СКР по Волгоградской области
«Ночной губернатор» – именно так в Волгограде давно называли генерала СК Михаила Музраева, задержанного в связи с обвинениями по тяжелым уголовным статьям. Во вторник Лефортовский суд арестовал его на два месяца по подозрению в теракте. Чем этот крайне влиятельный человек запомнился жителям Волгоградской области? Подробности...
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Американского адмирала выгнали с работы за странное чувство юмора

Пьянство является привычным явлением для американской армииФото: Erik De Castro/Reuters
Пьянство на работе, неуместные шуточки и финансовые нарушения. Это не полный список претензий и обвинений, из-за которых лишился работы глава одного из ведущих учебных заведений американских вооруженных сил контр-адмирал Джеффри Харли. Скандал наглядно иллюстрирует степень разложения, которую достигли ВМС США. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Хотим бегать от полиции и делать селфи в автозаках

Дмитрий Ольшанский, публицист
В день освобождения Ивана Голунова большая и неожиданная победа уже почти покорно лежала в руках нашей интеллигенции. Мяч уже, казалось, летел в чужие ворота – и вдруг, каким-то невероятным усилием, эти люди забили его сами себе. Подробности...

Как превратить протест в абсурд

Алексей Алешковский, сценарист
На улицы вышло много хороших и честных людей, только чего они хотели добиться? Конечно, народные гулянья с автозаками веселее и интеллигентнее, чем пьянки с мордобоем. Но польза – примерно та же. Подробности...

Почему Трамп хочет экономического «самоубийства» Китая

Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro
По утрам президенты крупнейших держав жмут друг другу руки, а по вечерам хладнокровно объявляют миру о введении новых санкций. Америка делает все возможное, дабы подпилить ножку на стуле юаня. Но соперника Трамп явно недооценил. Подробности...
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      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

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            Проект «Профстажировки 2.0» предложил студентам темы для дипломов

            13 июня 2019, 13:38

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Новая платформа проекта «Профстажировки 2.0», который реализуют Общероссийский народный фронт (ОНФ) и АНО «Россия – страна возможностей», позволит студентам готовить курсовые и дипломные работы по прикладным заданиям компаний и получать практический опыт с перспективой трудоустройства.

            Платформу презентовали в четверг. Она будет аккумулировать две базы – студентов и ведущих работодателей, передает ТАСС.

            «Платформа поможет будущим специалистам готовить дипломные и курсовые работы не в стол, а под конкретные запросы компаний. А впоследствии работодатели смогут пригласить студентов, которые успешно справятся с заданиями, на стажировку и на работу», – сказал сопредседатель центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

            Он отметил, что партнерами проекта уже стали более 170 компаний, включая дочерние организации. Они разместили на платформе 707 кейсов.

            В частности, компания «Россети» предоставила задания по цифровизации энергетики, «Ростелеком» – по борьбе с кибермошенниками, «Сибур» – по интеллектуальной логистике.

            По словам Комиссарова, к сентябрю на платформе ожидается размещение порядка трех тысяч кейсов.

            Регистрироваться на платформе и просматривать кейсы можно уже сейчас, а выбирать и начинать работу можно будет с 1 сентября.

            Как пояснил руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты Илья Семин, платформа «Профстажировки.рф» является маркетплейсом реальных задач.

            «Диплом или курсовик с решением такого кейса становится для студента первой визитной карточкой, пропуском в профессию. Работодатели же – лидеры экономики и социальной сферы – получат решения своих задач и найдут молодые таланты», – отметил он.

            Семин добавил, что кейсы размещают не только предприятия, но и органы власти – для них это возможность получить дополнительные идеи для реализации национальных проектов.

            Заместитель министра науки и высшего образования России Марина Боровская поддержала запуск платформы «Профстажировки.рф».

            «Важно, что появляется единая платформа. Хорошо, что это на площадке «Россия – страна возможностей» происходит, потому что у каждого молодого человека теперь в рамках своей образовательной программы появляется трек на построение индивидуальной траектории, поиска бизнес-партнера и той компании, в которой бы он хотел работать», – сказала она.

            Боровская отметила, что предприятия теперь имеют возможность «приметить на разных годах обучения» перспективного сотрудника, не дожидаясь окончания им вуза.

            «Хотелось бы, чтобы партнеры-работодатели с помощью проекта «Профстажировки.рф» пришли за молодыми людьми чуть раньше, чтобы они увидели их на втором, третьем, четвертом курсе», – подчеркнула замминистра.

            Компании, участвующие в проекте, могли бы в сотрудничестве с вузами совершенствовать образовательные программы, полагает она.

            Также в ходе пресс-конференции Алексей Комиссаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки 2.0».

            Ранее сообщалось, что «Россия – страна возможностей» и ряд крупных компаний разработали более 600 заданий для проекта «Профстажировки 2.0».


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