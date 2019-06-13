Проект «Профстажировки 2.0» предложил студентам темы для дипломов

Новая платформа проекта «Профстажировки 2.0», который реализуют Общероссийский народный фронт (ОНФ) и АНО «Россия – страна возможностей», позволит студентам готовить курсовые и дипломные работы по прикладным заданиям компаний и получать практический опыт с перспективой трудоустройства.

Платформу презентовали в четверг. Она будет аккумулировать две базы – студентов и ведущих работодателей, передает ТАСС.

«Платформа поможет будущим специалистам готовить дипломные и курсовые работы не в стол, а под конкретные запросы компаний. А впоследствии работодатели смогут пригласить студентов, которые успешно справятся с заданиями, на стажировку и на работу», – сказал сопредседатель центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он отметил, что партнерами проекта уже стали более 170 компаний, включая дочерние организации. Они разместили на платформе 707 кейсов.

В частности, компания «Россети» предоставила задания по цифровизации энергетики, «Ростелеком» – по борьбе с кибермошенниками, «Сибур» – по интеллектуальной логистике.

По словам Комиссарова, к сентябрю на платформе ожидается размещение порядка трех тысяч кейсов.

Регистрироваться на платформе и просматривать кейсы можно уже сейчас, а выбирать и начинать работу можно будет с 1 сентября.

Как пояснил руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты Илья Семин, платформа «Профстажировки.рф» является маркетплейсом реальных задач.

«Диплом или курсовик с решением такого кейса становится для студента первой визитной карточкой, пропуском в профессию. Работодатели же – лидеры экономики и социальной сферы – получат решения своих задач и найдут молодые таланты», – отметил он.

Семин добавил, что кейсы размещают не только предприятия, но и органы власти – для них это возможность получить дополнительные идеи для реализации национальных проектов.

Заместитель министра науки и высшего образования России Марина Боровская поддержала запуск платформы «Профстажировки.рф».

«Важно, что появляется единая платформа. Хорошо, что это на площадке «Россия – страна возможностей» происходит, потому что у каждого молодого человека теперь в рамках своей образовательной программы появляется трек на построение индивидуальной траектории, поиска бизнес-партнера и той компании, в которой бы он хотел работать», – сказала она.

Боровская отметила, что предприятия теперь имеют возможность «приметить на разных годах обучения» перспективного сотрудника, не дожидаясь окончания им вуза.

«Хотелось бы, чтобы партнеры-работодатели с помощью проекта «Профстажировки.рф» пришли за молодыми людьми чуть раньше, чтобы они увидели их на втором, третьем, четвертом курсе», – подчеркнула замминистра.

Компании, участвующие в проекте, могли бы в сотрудничестве с вузами совершенствовать образовательные программы, полагает она.

Также в ходе пресс-конференции Алексей Комиссаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки 2.0».

Ранее сообщалось, что «Россия – страна возможностей» и ряд крупных компаний разработали более 600 заданий для проекта «Профстажировки 2.0».