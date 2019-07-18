Госпитализирован актер Валерий Афанасьев

Актер театра и кино Валерий Афанасьев доставлен в больницу с болями в спине и повышенной температурой, сообщили СМИ.

Как передает «Пятый канал», народного артиста России Афанасьева направили в хирургическое отделение одного из медучреждений Москвы.

Афанасьев родился в 1949 году, в 1970-м окончил актерский факультет Высшего театрального училища им. Б.В. Щукина. Получил звание заслуженного артиста РСФСР в 1990 году, а в 2005-м удостоился звания народного артиста.

В разное время служил в Малом театре, Театре на Юго-Западе, театре «Станиславский».

Снялся более чем в 190 фильмах и сериалах, таких, как «Ширли-мырли», «Это мы не проходили», «Кухня в Париже», «Смерть шпионам. Лисья нора», «Кремлевские курсанты» и других.

Напомним, в среду звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Юрий Кузнецов был экстренно госпитализирован в одно их петербургских медицинских учреждений.