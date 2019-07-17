Госпитализирован актер «Улиц разбитых фонарей»

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Юрий Кузнецов был экстренно госпитализирован в одно их петербургских медицинских учреждений, сообщили СМИ.

Как передает «5 канал», Кузнецова прооперировали из-за возникших проблем. В настоящий момент заслуженной артист России чувствует себя удовлетворительно.

Напомним, в апреле кардиохирург рассказал о причинах отрыва тромба у взрослых мужчин.